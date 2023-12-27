Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsun'da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

        SAMSUN´un Canik ilçesinde, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolunay Soydemirci (27) polis tarafından yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2023 - 15:34 Güncelleme: 27.12.2023 - 15:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsun'da 12,5 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN´un Canik ilçesinde, 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Tolunay Soydemirci (27) polis tarafından yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları takip ve çalışmalarda, uyuşturucu ticareti yaptığı öne sürülen Tolunay Soydemirci´yi, Canik ilçesinde yakaladı. Soydemirci´nin, hakkında `hükümlünün kaçması´, `kasten yaralama´ ve `tehdit´ suçlarından, toplamda 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu tespit edildi. `Uyuşturucu ticareti yapmak´ suçundan gözaltına alınan hükümlü, emniyete götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Ankaragücü eski başkanı Koca tahliye edildi
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        Seyir halindeyken telefon kablosu boynuna dolandı!
        İşte ilk sözleri!
        İşte ilk sözleri!
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Konut sektöründe 2023'te neler oldu? 2024'te neler bekleniyor?
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Eşini öldürüp, deli numarası yapmıştı! Sıcak gelişme!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        Yaraladıkları kişiyi hastanede de bıçakladılar!
        2038'in en büyük ekonomileri
        2038'in en büyük ekonomileri
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Beştepe'de asgari ücret toplantısı
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Atina'da Fatih Terim fırtınası
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Kar yağışının pek bilinmeyen 5 özelliği
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Tartıştığı muavini otobüsle ezerek öldürdü!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Mide kanserinde riski artıran 12 faktör!
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Kendi 1.57 metre heykeli 21.3 metre
        Annesinin kalbi yaralı
        Annesinin kalbi yaralı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        Tesla robotu, mühendise saldırdı
        X savaşları başladı
        X savaşları başladı
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Bursa'da doğdu İspanyol oldu Cezayir'e gidiyor
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        Terazi, Akrep, Yay burçlarını 2024'te neler bekliyor?
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"
        "Başka bir şey olmaya çalışmayan güzel bir dizi"

        Benzer Haberler

        Samsun'da tramvayda unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı da diploma da...
        Samsun'da tramvayda unutulan eşyalar arasında evlilik cüzdanı da diploma da...
        Samsun'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun'da 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan kişi yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Samsun'daki uyuşturucu operasyonunda 22 şüpheli yakalandı
        Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Samsun'da 14 yıl 2 ay hapis cezası bulunan firari yakalandı
        Kilo kontrolü bağışıklık sistemini güçlendiriyor
        Kilo kontrolü bağışıklık sistemini güçlendiriyor
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı
        Samsun'da kaçakçılık operasyonunda 3 kişi yakalandı