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        Otomobil, bisiklete çarptı; işe giderken öldü

        SAMSUN'da bisikletiyle işe giderken otomobilin çarptığı Mehmet Ördek (52), hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 10:03 Güncelleme: 28.12.2023 - 10:05
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        Otomobil, bisiklete çarptı; işe giderken öldü
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        SAMSUN'da bisikletiyle işe giderken otomobilin çarptığı Mehmet Ördek (52), hayatını kaybetti.

        Kaza, Bafra İlçesi Alpaslan Mahallesi'nde meydana geldi. Mehmet Ördek, işe gitmek için bisikleti ile karşı yola geçmek istedi. Bu sırada Sinop yönünden gelen Emirhan K. (19) idaresindeki 06 BGN 036 plakalı otomobil, Ördek'e çarptı. Çarpmanın etkisi ile sürüklenen Ördek, hayatını kaybetti. Cenaze, Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Emirhan K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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