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        Samsun'da otobüs, direk ile ağaca çarptı; 2 yaralı

        SAMSUN'dahalk otobüsünün aydınlatma direği ile ağaca çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 12:47 Güncelleme: 28.12.2023 - 12:50
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        Samsun'da otobüs, direk ile ağaca çarptı; 2 yaralı
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        SAMSUN'dahalk otobüsünün aydınlatma direği ile ağaca çarptığı kazada, 2 kişi yaralandı.

        Kaza, Canik ilçesi Piyade Er Erdoğan Dündar Bulvarı'nda meydana geldi. Hasan Karaman'ın kullandığı Büyükşehir Belediyesi'ne ait 56 BBB 87 plakalı halk otobüsü, kontrolden çıkarak önce refüjdeki aydınlatma direğine ardından ağaca çarptı. Kazada şoför Karaman ile araçta yolcu olarak bulunan Cansu Mırık, yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

        Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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