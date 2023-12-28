Eniştesi tarafından öldürüldü SAMSUN´un Bafra ilçesinde Semih Asılkefeli (22), eniştesi Ersin K. (42) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

SAMSUN´un Bafra ilçesinde Semih Asılkefeli (22), eniştesi Ersin K. (42) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Semih Asılkefeli ile ablasının eşi Ersin K. arasında tartışma çıktı. Ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersin K., Asılkefeli´yi bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi´ne kaldırılan, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilen Semih Asılkefeli müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ersin K. ve kavga sırasında yanında olduğu belirtilen T.E.K. (17) polis tarafından gözaltına alındı.