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        Eniştesi tarafından öldürüldü

        SAMSUN´un Bafra ilçesinde Semih Asılkefeli (22), eniştesi Ersin K. (42) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 14:36 Güncelleme: 28.12.2023 - 14:40
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        Eniştesi tarafından öldürüldü
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        SAMSUN´un Bafra ilçesinde Semih Asılkefeli (22), eniştesi Ersin K. (42) tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

        Olay, Bafra ilçesi Çilhane Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. Semih Asılkefeli ile ablasının eşi Ersin K. arasında tartışma çıktı. Ailevi nedenlerden dolayı çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ersin K., Asılkefeli´yi bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Bafra Devlet Hastanesi´ne kaldırılan, ardından Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne sevk edilen Semih Asılkefeli müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

        Ersin K. ve kavga sırasında yanında olduğu belirtilen T.E.K. (17) polis tarafından gözaltına alındı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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