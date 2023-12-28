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        Eniştesi tarafından öldürüldü (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.12.2023 - 21:26 Güncelleme: 28.12.2023 - 21:26
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        Eniştesi tarafından öldürüldü (2)
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        ENİŞTETUTUKLANDI

        Samsun'un Bafra ilçesinde eşinin kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ersin Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Alkol alırken Semih bana hakaret etti ve tehdit etti. Konuşmak için birlikte evden dışarı çıktık. Ben evdeki sustalı bıçağımı da olabilecek bir olaya karşı yanımda götürdüm. Semih bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için belimdeki bıçağı çıkartıp salladım" dedi.

        Mahkemeye çıkarılan Ersin Köse tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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