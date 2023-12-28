Eniştesi tarafından öldürüldü (2)
ENİŞTETUTUKLANDI
Samsun'un Bafra ilçesinde eşinin kardeşini bıçaklayarak öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Ersin Köse, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İfadesinde, "Alkol alırken Semih bana hakaret etti ve tehdit etti. Konuşmak için birlikte evden dışarı çıktık. Ben evdeki sustalı bıçağımı da olabilecek bir olaya karşı yanımda götürdüm. Semih bana saldırdı. Ben de kendimi korumak için belimdeki bıçağı çıkartıp salladım" dedi.
Mahkemeye çıkarılan Ersin Köse tutuklanarak, Bafra T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi.
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