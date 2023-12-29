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        Samsunspor´da 4 günlük izin bitiyor

        SÜPER Lig´de geride kalan 17 haftada topladığı 15 puanla ligin son sıralarında bulunan Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalarına yarın başlıyor.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 11:59 Güncelleme: 29.12.2023 - 12:00
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        Samsunspor´da 4 günlük izin bitiyor
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        SÜPER Lig´de geride kalan 17 haftada topladığı 15 puanla ligin son sıralarında bulunan Samsunspor, 4 günlük iznin ardından çalışmalarına yarın başlıyor.

        Pazartesi günü deplasmanda karşılaştıkları ve 3-1 mağlup oldukları Alanyaspor maçının ardından liglerin 1 hafta ertelenmesi sonucu 4 gün izin yapan Samsunspor´da futbolcular yarın akşam Nuri Asan Tesisleri´nde bir araya gelerek 6 Ocak´ta oynanacak Fatih Karagümrük maçının çalışmalarına başlayacak.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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