Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Samsunspor - Galatasaray: 70 - 72

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.12.2023 - 20:11 Güncelleme: 29.12.2023 - 20:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Samsunspor - Galatasaray: 70 - 72
        ABONE OL
        ABONE OL

        SALON:Mustafa Dağıstanlı

        HAKEMLER: Fatih Arslanoğlu, Sinem Tetik Akbayrak, Burak Yılmaz

        SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 10, Michale Kyser 7, Bora Satır, Bryant Crawford 10, Mert Ali Sert 3, Nimrod Levi 10, Arda Berk Kaya, Seketoure Henry 14, Matt Mooney 4, Göktuğ Baş 12

        GALATASARAY: Corey Walden 5, Sadık Emir Kabaca 11, Miralem Halilovic 6, Klemen Prepelic 12, Jonah Radebaugh 6, Buğrahan Tuncer 5, David Mccormack 22, Göksenin Köksal 5

        1´İNCİ PERİYOT: 14-16  

        İLK YARI: 30-33 

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 50-55

        Basketbol Süper Ligi´nin 14´üncü hafta mücadelesinde Galatasaray, deplasmanda Samsunspor´u 72-70'lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Galatasaray´dan David Mccormack oldu. Bu sonuçla ligin son sırasında bulunan Samsunspor 12'nci mağlubiyetini yaşarken, Galatasaray 6'ncı galibiyetini aldı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ

        2023-12-29 20:10:59

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        Süper Kupa maçı öncesi kriz!
        MSB: 16 hedef imha edildi
        MSB: 16 hedef imha edildi
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Bolu'da zehirlenme davası başladı
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Riyad'da süper final!
        Riyad'da süper final!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı!
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Veliler dehşet saçtı! Okulu basıp öğretmenleri dövdüler
        Poşete zam gelecek mi?
        Poşete zam gelecek mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        Seçil Erzan'ın duruşmada ismini vermediği kişi Fatih Terim mi?
        KKM için flaş karar
        KKM için flaş karar
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Tarihte 100 milyar dolar servete ulaşan ilk kadın
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Hande Kazanova paylaştı... 2024'ün enleri!
        Aramızdan ayrıldılar
        Aramızdan ayrıldılar
        Afrika müjdesi!
        Afrika müjdesi!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        Fergio House'u ikiz kardeşler kurmuş!
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        AK Parti ve MHP hangi illerde ayrı aday çıkaracak?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Yılbaşında kar yağacak mı?
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Emekli aylığı ile asgari ücret uçurumu
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Çocuklara Rafadan Tayfa, gülmek için Mutluyuz
        Açıkladılar
        Açıkladılar

        Benzer Haberler

        Prof. Dr. Tatar: Afetlere karşı farkındalık yaratmalıyız
        Prof. Dr. Tatar: Afetlere karşı farkındalık yaratmalıyız
        Samsun'da destek AFAD gönüllülerine kimlik kartı teslim töreni yapıldı
        Samsun'da destek AFAD gönüllülerine kimlik kartı teslim töreni yapıldı
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        Samsun'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi yaralan...
        OMÜ'de "Şehitlerimizi Anma ve Filistin'e Destek" yürüyüşü yapıldı
        OMÜ'de "Şehitlerimizi Anma ve Filistin'e Destek" yürüyüşü yapıldı
        Havza'da polisten "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" bilgilendirmesi
        Havza'da polisten "Bu Yolda Hep Birlikteyiz Projesi" bilgilendirmesi
        Samsun'da ölümlü kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı
        Samsun'da ölümlü kazaya karışan otomobil sürücüsü tutuklandı