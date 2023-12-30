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        Samsun´da `Şehitler İçin Saygı Yürüyüşü´ düzenlendi

        IRAK´ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve terörü lanetlemek için Samsun´da `Şehitler İçin Saygı Yürüyüşü´ düzenlendi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.12.2023 - 16:35 Güncelleme: 30.12.2023 - 16:40
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        Samsun´da `Şehitler İçin Saygı Yürüyüşü´ düzenlendi
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        IRAK´ın kuzeyindeki terör saldırılarında şehit olan askerleri anmak ve terörü lanetlemek için Samsun´da `Şehitler İçin Saygı Yürüyüşü´ düzenlendi.

        İlkadım ilçesinde Lise ve Cumhuriyet caddelerinin kesiştiği noktada toplanan Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimler Derneği Samsun Şubesi, Emniyet Teşkilatı Vazife Malulü ve Şehit Aileleri Vakfı (EMŞAV) ile askeri dernek üyeleri, şehit yakınları ve vatandaşlar terörü lanetlemek için `Şehitler için saygı yürüyüşü´ gerçekleştirdi. Türk bayrağı, pankartlar ve sloganlar eşliğinde, Cumhuriyet Caddesi boyunca devam eden yürüyüş, Atatürk anıtında son buldu. Anıtta Pençe-Kilit Harekatı´nda şehit olan 12 askerin isimleri tek tek okundu ve dua edildi. 

        `BİZLERE EMANET EDİLEN HER CAN KIYMETLİDİR´

        Yürüyüş sonunda basın açıklaması düzenleyen Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Samsun Şube Başkanı Gazi Necati Yılmaz, "Rabbimiz tarafından bizlere emanet edilen her can kıymetlidir. Kutsal değerler uğruna feda edilen her can bizler için önemlidir. Maalesef toplumsal tepkilerimizin şehit sayılarına paralel arz etmesi bizleri derinden üzmektedir. Sizlerden talebimiz bir şehit haberi duyduğunuzda, gördüğünüzde sadece 5 saniyenizi ayırın. `Ben şehit olabilirdim, o şehit benim evladım, o şehit benim eşim, o şehit benim babam da olabilirdi´ diyerek yüreklere düşen o alevi hissetmeniz. Şehit sayılarına bakılmaksızın toplumsal olgunluğa ulaşmış milletler ilelebet bağımsız yaşayabilir" dedi.

        `DÖKÜLEN HER DAMLA KANIN HESABININ SORULACAĞINA İNANCIMIZ TAMDIR´

        Şehitlerden ve gazilerden dökülen her damla kanın hesabının sorulacağına inandıklarını söyleyen Yılmaz, "Güvenlik olmazsa huzur ve esenlik olmaz, adalet tesis edilemez ve refah gerçekleşemez. Türkiye Cumhuriyeti´nin güvenliğine tehdit oluşturan tüm terör örgütleriyle tavizsiz bir şekilde kararlılıkla mücadele eden Milli Savunma Bakanlığımızın ve Türk Silahlı Kuvvetlerimizin sonuna kadar yanında ve destekçisiyiz. Acımız kadar öfkemiz de büyüktür. Bu yolun şehitlik yolu olduğunu söyleyerek gözünü kırpmadan vatan savunmasına koşan aziz şehitlerimizin ve gazilerimizin dökülen her damla kanının hesabı sorulmalıdır ve sorulacağına inancımız tamdır" diye konuştu. 

        Yürüyüşe Samsun Garnizon Komutanı Tümgeneral Davut Ala, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, şehit ve gazi dernek üyeleri, şehit yakınları ve birçok kişi katıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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