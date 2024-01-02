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        Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Oğuzhan Aydın (23) yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 22:17 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:20
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        Sokakta yürürken silahlı saldırıda yaralandı
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde sokakta yürüdüğü sırada silahlı saldırıya uğrayan Oğuzhan Aydın (23) yaralandı.

        Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Kışla Mahallesi Kolay Sokakta meydana geldi. İddiaya göre Oğuzhan Aydın, sokakta yürüdüğü sırada kimliği belirlenemeyen kişiler tarafından silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla sağ kolundan vurulan Oğuzhan Aydın yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı. Polis, yaptığı incelemede olay yerinde 5 adet boş kovan buldu. Şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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