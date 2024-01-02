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        Motosikletli yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı; 2 yaralı

        SAMSUN´un Atakum ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Sürücü hafif, yaya ise ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 22:47 Güncelleme: 02.01.2024 - 22:50
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        Motosikletli yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı; 2 yaralı
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        SAMSUN´un Atakum ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Sürücü hafif, yaya ise ağır yaralandı.

        Kaza, bu akşam Samsun´un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf G.´nin kullandığı 55 ANF 63 plakalı motosiklet, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Harika Çolakoğlu´na (63) çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif, Çolakoğlu ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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