Motosikletli yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı; 2 yaralı

SAMSUN´un Atakum ilçesinde seyir halindeki motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen yayaya çarptı. Sürücü hafif, yaya ise ağır yaralandı.

Kaza, bu akşam Samsun´un Atakum ilçesine bağlı Yenimahalle Mahallesi Atakent Bulvarı´nda meydana geldi. İddiaya göre, Yusuf G.´nin kullandığı 55 ANF 63 plakalı motosiklet, bu sırada yolun karşısına geçmek isteyen Harika Çolakoğlu´na (63) çarptı. Kaza sonucu motosiklet sürücüsü hafif, Çolakoğlu ise ağır yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürüldü. Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.