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        Samsunspor - Beşiktaş: 70-76 

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 15:29 Güncelleme: 06.01.2024 - 15:30
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        Samsunspor - Beşiktaş: 70-76 
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        SALON:Mustafa Dağıstanlı

        HAKEMLER: Kerem Baki, Ahmet Tatlıcı, Erhan Gürsel

        SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün, Kyser 9, Bora Satır 3, Crawford 10, Mert Ali Sert, Levi 13, Henry 18, Mooney, Göktuğ Baş 17

        BEŞİKTAŞ: Mathews 15, Allman 4, Needham 8, Yiğit Arslan 3, Berkan Durmaz 2, Michell 16, Egehan Arna, Kerem Kuthan Konan 8, Samet Yiğitoğlu 4, Angel Delgado 16

        1´İNCİ PERİYOT: 23-23 

        İLK YARI: 40-41 

        3´ÜNCÜ PERİYOT: 57-54  

        5 FAUL: 26.04 Bryant Crawford

        Türkiye Basketbol Süper Ligi´nin 15´inci hafta mücadelesinde Beşiktaş, deplasmanda Samsunspor´u 76-70´lik skorla mağlup etti. Karşılaşmanın en skorer ismi 18 sayıyla Samsunspor´dan Seketoure Henry oldu. Bu sonuçla ligin son sırasında bulunan Samsunspor 13'üncü mağlubiyetini yaşarken, Beşiktaş ise 11'inci galibiyetini aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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