Samsunspor - Fatih Karagümrük: 1-0

STAT:Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Emre Kargın, Abdullah Bora Özkara, Bahtiyar Birinci

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Haluk Mustafa Tan (Dk. 75 Soner Aydoğdu), Alim Öztürk, Satka, Soner Gönül, Emre Kılınç, Benasser, Taylan Antalyalı (Dk. 59 Tait), Holse (Dk. 75 Osman Çelik), Dimata (Dk. 59 Fofana), Mouandilmadji (Dk. 46 Ercan Kara)

FATİH KARAGÜMRÜK: Emre Bilgin - Biraschi, Dresevic, Rohden, Can Keleş, Eysseric (Dk. 83 Adnan Uğur), Güven Yalçın, Lasagna (Dk. 67 Serdar Dursun), Levent Mercan, Ceccherini (Dk. 51 Veseli), Paoletti

GOLLER: Dk. 84 Ercan Kara (Samsunspor)

SARI KARTLAR: Mouandilmadji, Taylan Antalyalı (Samsunspor) - Eysseric, Can Keleş, Biraschi (Fatih Karagümrük),

Süper Ligin 19'ncu haftasında Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

28'inci dakikada sol kanattan ceza sahasına hareketlenen Holse´nin sert şutu savunmaya çarpıp kornere gitti.

35'inci dakikada sol kanattan kazanılan korneri paslaşarak kullanan Samsunspor´da Emre Kılınç, altpas üzerine ortaladı. Kaleci Emre topu yumrukla uzaklaştırdı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

62´nci dakikada Mustafa Haluk Tan, sağ kanattan hızla ceza sahası içine girdi. Topu Emre Kılınç´a çevirmek isterken savunma araya girdi.

67´nci dakikada gelişen Karagümrük atağında Lasanga sol çaprazdan sert vurdu, top yandan auta çıktı.

77´nci dakikada Samsunspor´dan Soner´in arka direğe ortasında yükselen Ercan Kara´nın kafa vuruşu auta gitti.

84'üncü dakikada Samsunspor öne geçti. Sol kanattan çizgiye inen Fofana ortasını yaptı. Arka direkte yükeselen Ercan Kara'nın kafa vuruşunda top ağlarla bululuştu: 1-0.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti.

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

2024-01-06 21:03:48