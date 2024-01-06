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        Samsunspor - Fatih Karagümrük maçının ardından

        Süper Lig´in 19´uncu haftasında Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük´ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Shota Arveladze ve Markus Alfred Gisdon basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 21:49 Güncelleme: 06.01.2024 - 21:50
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        Samsunspor - Fatih Karagümrük maçının ardından
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        Süper Lig´in 19´uncu haftasında Samsunspor sahasında Fatih Karagümrük´ü 1-0 mağlup etti. Karşılaşmanın ardından Shota Arveladze ve Markus Alfred Gisdon basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

        Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Markus Alfred Gisdol, "Bizim için çok zor bir hafta oldu. Zorlu bir haftaya girdik. Kulübümüzün emektarlarından Orhan Üren´in oğlunu kaybetmesi nedeniyle duygu yüklü bir haftaydı. Netliği belli olmayan sakatlıktan gelen oyuncularımız vardı. Gerek bu maç olsun, gerekse önümüzdeki maçlarda en iyi ilk 11´i oluşturmaya çalışıyoruz. Bunların totalinde bu galibiyetten dolayı mutluyuz" ifadelerini kullandı.

        SHOTA ARVELADZE: KÖTÜYDÜK

        Karşılaşmada kötü bir performans sergilediklerini belirten Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Shota Arveladze, "Bu maç olmadı. Daha fazlasını bekliyordum. Bizi rakip zorlamadı. Çok kolay toplar verdik. Karambol gibi bir maç oldu. İki taraf da çok top kaybı oldu. Onlar bir gol attı, biz atamadık. Kötüydük" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri

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