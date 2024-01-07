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        Arkadaşlarını darbedip gasp yapan 4 şüpheli, tutuklandı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşlarının evinin kapısını kırıp, darbettikten sonra televizyon, bisiklet ve telefonu alan 4 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 15:54 Güncelleme: 07.01.2024 - 15:55
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        Arkadaşlarını darbedip gasp yapan 4 şüpheli, tutuklandı
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde tartıştığı arkadaşlarının evinin kapısını kırıp, darbettikten sonra televizyon, bisiklet ve telefonu alan 4 şüpheli tutuklandı.

        Olay, İlkadım ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi Dr. Kamil Caddesi´nde 3 gün önce meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Taha Arlı (22), yeğeni Ahmet Can Arlı (20), Vural Kılıç (21) ve Suriye uyruklu A.A.(15) tartıştığı arkadaşlarının evinin kapısını kırıp içeri girdi. Şüpheliler, evde bulunan Y.A.Ö.(16), C.A.G.(17) ve Z.S.K.(17) isimli kızı sopayla darbedip, buradaki bisiklet, televizyon ve telefonu alarak olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan Cinayet Bürosu ekipleri, Suriye uyruklu A.A.´yı evden alınan televizyon ile birlikte yakalayarak gözaltına alındı. Dün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

        Soruşturma devamında, Ahmet Taha Arlı Atakum´da, Vural Kılıç ve Ahmet Can Arlı ise İlkadım ilçesinde çaldıkları bisikletle yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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