Samsun'da 4 ayrı suçtan 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
SAMSUN´un İlkadım ilçesinde hakkında 4 farklı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
SAMSUN´un İlkadım ilçesinde hakkında 4 farklı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında `kasten yaralama´, `hakaret´, `tehdit´ ve `güveni kötüye kullanma´ suçlarından kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan M.E.´nin İlkadım ilçesinde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla firari şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.
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