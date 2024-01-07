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        Samsun'da 4 ayrı suçtan 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde hakkında 4 farklı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.01.2024 - 21:50 Güncelleme: 07.01.2024 - 21:55
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        Samsun'da 4 ayrı suçtan 21 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde hakkında 4 farklı suçtan kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmalarda, hakkında `kasten yaralama´, `hakaret´, `tehdit´ ve `güveni kötüye kullanma´ suçlarından kesinleşmiş 21 yıl 4 ay 5 gün hapis cezasıyla aranan M.E.´nin İlkadım ilçesinde saklandığını tespit etti. Yapılan operasyonla firari şüpheli yakalanarak, gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanıp, cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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