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        Eski askeri hastaneden hırsızlık yapan şüpheli, tutuklandı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesindeki eski askeri hastaneden hırsızlık yapan Ömer Alasulu (37), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 18:53 Güncelleme: 08.01.2024 - 18:55
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        Eski askeri hastaneden hırsızlık yapan şüpheli, tutuklandı
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesindeki eski askeri hastaneden hırsızlık yapan Ömer Alasulu (37), tutuklandı.

        Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı İlyasköy Mahallesi´ndeki Esentepe Kışlası´nda meydana geldi. İddiaya göre, daha önce kapatılan askeri hastaneye giren Ömer Alasulu, buradaki 31 oksijen tüpü parçası, 6 musluk bataryası ve 1 tornavidayı çaldı. Alasulu, kaçmak isterken askerler tarafından yakalanıp, polise teslim edildi. Gözaltına alınan şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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