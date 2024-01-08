Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve yapılan operasyonda 2 tutuklama

        SAMSUN'da bir evin ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri kurularak uyuşturucu imalathanesine dönüştürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2´si tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 19:54 Güncelleme: 08.01.2024 - 19:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Uyuşturucu imalathanesine dönüştürülen eve yapılan operasyonda 2 tutuklama
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN'da bir evin ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri kurularak uyuşturucu imalathanesine dönüştürülmesiyle ilgili gözaltına alınan 4 şüpheliden 2´si tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, evde ışık, havalandırma, ısı ve iklimlendirme düzenekleri ile uyuşturucu imalatı yapan Barış Uskibar (42), V.U. (38), O.U. (40) ve Selçuk Osanmaz´ı (20) takibe aldı. 2 gün önce eve düzenlenen operasyonda 4 kilogram 598 gram esrar, 1 kilogram 329 gram skunk, 852 sentetik ecza, 83 gram kenevir tohumu, 43 kök kenevir bitkisi, uyuşturucu madde imalatında kullanılan 17 litre sıvı madde, 1 hassas terazi, 1 ruhsatsız tabanca, 8 tabanca fişeği, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 38 bin 645 lira para ve 50,5 gram altın, 9 bin 400 lira sahte para, kenevir bitkisi yetiştirme düzeneği, 41 saksı, 24 led ışıklandırma, 3 ısı nem ölçme cihazı, 2 havalandırma borusu, 1 vantilatör ve 1 termometre ele geçirildi. 4 şüpheli de gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen V.U., savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Mahkemeye sevk edilen Barış Uskibar ve Selçuk Osanmaz tutuklanırken, O.U. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Franz Beckenbauer hayatını kaybetti!
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Yine kadın cinayeti! 71 yaşındaki eşi gözaltında
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Tahliye kararına uyulmadı, tekrar yandı!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Jean Onana, Marsilya'da!
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Turkcell abonesini 'oyun'a getirdi
        Özlenen tablo
        Özlenen tablo
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        İstanbul'da toplu ulaşıma zam
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Ender Saraç'a 22.5 yıl hapis istendi!
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Esra Şaşmaz ile Masal Zamanı: Peter Pan
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Kahreden vinç kazasında facianın önüne geçen manevra!
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        Emekli maaş zammında gözler Kabine'de
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Sahalara ne zaman dönecek?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        Togg'un yeni modeli: Sedan mı, Liftback mi?
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali

        Benzer Haberler

        Eski askeri hastaneden hırsızlık yapan şüpheli, tutuklandı
        Eski askeri hastaneden hırsızlık yapan şüpheli, tutuklandı
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 10 Ocak'ta kapılarını ziyaretçilere açacak
        Orta Karadeniz Kariyer Fuarı 10 Ocak'ta kapılarını ziyaretçilere açacak
        Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        Samsun'daki trafik kazasında 1 kişi yaralandı
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'a coşkulu karşılama
        AK Parti Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı Doğan'a coşkulu karşılama
        Terme'de kadın istihdamı artıyor
        Terme'de kadın istihdamı artıyor
        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
        Samsun'da kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı