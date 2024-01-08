AK Parti'nin Büyükşehir Adayı Doğan, Samsun'da coşkuyla karşılandı

SAMSUN Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Halit Doğan, kentte coşkuyla karşılandı.

31 Mart 2024'de yapılacak seçimlerde AK Parti'nin Samsun Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak gösterilen Halit Doğan, İl Başkanlığı'nda düzenlenen toplantıda teşkilat mensupları ile buluştu. Büyük bir sorumluluk aldığını söyleyen Doğan, "Birlik ve beraberlik içerisinde, fitneye ve fesata fırsat vermeden yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

'CUMHURBAŞKANIMIZ SORUMLULUK YÜKLEMİŞ OLDU'

Samsun için büyük bir heyecan yaşadıklarını dile getiren Doğan, "Yapılan değerlendirmeler çerçevesinde yüksek istişare kurulumuz, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin ortak kararlarıyla, Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı olarak görevlendirilmiş olduk. Teşkilatlarımızın en kıymetlisi, milletvekilliği, komisyon başkanlığı, bakanlık ve büyükşehir belediye başkanlığı görevinde yakinen çalışmış olduğum Mustafa Demir başkandan da görevi devralacak olmanın da büyük bir sorumluluğunu iliklerime kadar hissediyorum. Bu teşkilatlarda 5 yıl ilçe başkanı olarak görevlendirildim. 5 yılda Çarşamba'da yaşlısından gencine, çocuğundan büyüğüne asla insan ayırt etmeden, insanlara farklı gözle bakmadan hizmet etmeye gayret ettik. Şimdi yeni bir süreç başlıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız da görevi tevdi ederken de şunu ifade etti. 'Seni sadece Samsun'a Büyükşehir Belediye Başkanı olman için seçmedim, Samsun'daki en yüksek oyu alıp getirmen için seçtim' dedi. Bu bize farklı bir sorumluluk daha yüklemiş oldu. Bu süreci 18'de 0 yaparak, Samsun'da rekor oyla taçlandırma gayreti içerisindeyiz. Enerjimiz bu konuda çok yüksek. Gençliğimize güveniyoruz. Büyüklerimizin tecrübelerine inanıyoruz" ifadelerini kullandı.