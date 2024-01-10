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        Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: İklim değişikliği ülkemizi çok etkiliyor

        METEOROLOJİ Genel Müdürü Mutlu Coşkun, "Dünya ısınıyor. Küresel ısınma iklim değişikliği ülkemizi çok etkiliyor. Çünkü Ülkemiz Akdeniz İklimi havzasında. Bu nedenle de eski yağışları maalesef göremiyoruz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:54 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:55
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        Meteoroloji Genel Müdürü Coşkun: İklim değişikliği ülkemizi çok etkiliyor
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        METEOROLOJİ Genel Müdürü Mutlu Coşkun, "Dünya ısınıyor. Küresel ısınma iklim değişikliği ülkemizi çok etkiliyor. Çünkü Ülkemiz Akdeniz İklimi havzasında. Bu nedenle de eski yağışları maalesef göremiyoruz" dedi.

        Samsun'da Orta Karadeniz Kariyer Fuarı'na katılan ve 'Meteoroloji Alanında Kariyer' isimli seminerde konuşan Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun, Türkiye'nin Dünya Meteoroloji Örgütü'nde Yürütme Konseyinde yer aldığını söyledi. 193 ülke içerisinde yürütme konseyinde yer almanın, iklim ile ilgili alınan kararlarda Türkiye'nin de söz hakkına sahip olduğu anlamına geldiğini belirten Coşkun, "Uluslararası kuruluşlarda yer almak, uluslararası alanda iş imkanı da sağlıyor" diye konuştu.

        'BİNLERCE VATANDAŞIN HAYATINA DOKUNUYORUZ'

        Hava koşullarının 7 gün 24 saat takip edildiğini söyleyen Coşkun, "16 bölge müdürlüğümüz, 81 il müdürlüğümüz ve 70 hava meydan müdürlüğümüz ile sürekli iletişim halindeyiz. Aldığımız raporlara göre uçaklar kalkar veya iner. Bu sayede de binlerce insanın canını ve malını korumuş oluyoruz. Dünya ısınıyor. Küresel ısınma iklim değişikliği ülkemizi çok etkiliyor. Çünkü Ülkemiz Akdeniz İklimi havzasında. Bu nedenle de eski yağışları maalesef göremiyoruz. Mesleğimizin en güzel tarafı binlerce vatandaşın hayatına direkt dokunabiliyoruz. İnsanlar günlük programlarını, tatillerini, gezilerini meteorolojik olaylara göre yapıyor. Günlük hava olaylarını, devletin 3 radyosundan biri olan ve en havalı radyosu olan Meteoroloji Radyosu'ndan günlük ve haftalık hava olaylarını aktarıyoruz" dedi. 

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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