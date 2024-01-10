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        Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı

        SÜPER Lig´de ertelenen 16´ncı haftada Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Trabzon´a hareket etti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 16:16 Güncelleme: 10.01.2024 - 16:20
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        Samsunspor, Trabzonspor maçı hazırlıklarını tamamladı
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        SÜPER Lig´de ertelenen 16´ncı haftada Trabzonspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Samsunspor, bu sabah yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayarak karayolu ile Trabzon´a hareket etti.

        Nuri Asan Tesisleri´nde, teknik direktör Markus Gisdol yönetiminde gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleri ve pas çalışmasının ardından son buldu.

        Trabzonspor ile Samsunspor yarın saat 20.00´de Papara Park Stadyumu´nda karşılaşacak. Mücadelede Cihan Aydın düdük çalacak. Aydın´ın yardımcılıklarını Deniz Caner Özaral ve Hakan Yemişken üstlenecek. 

        Trabzon´a sakatlığı bulunan Gaetan Laura, izinli Mickael Tırpan ile milli takımda olan Kingsley Schindler, Nanu Gomes ve Olivier Ntcham götürülmezken, kadroda şu isimler yer aldı;

        "Okan Kocuk, Jakub Szumski, Halil Yeral, Lubomir Satka, Rick Van Drongelen, Alim Öztürk, Soner Gönül, Zeki Yavru, Enes Albak, Mustafa Haluk Tan, Osman Çelik, Soner Aydoğdu, Youssef Ait Bennasser, Muhammed Gümüşkaya, Flavien Tait, Emre Kılınç, Taylan Antalyalı, Carlo Holse, Moryke Fofana, Landry Dimata, Marius Mouandilmadji ve Ercan Kara."

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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