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        FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapisle aranan hükümlü, yakalandı

        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle aranan Aynur Yeşildağ, yakalandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 13:14 Güncelleme: 12.01.2024 - 13:15
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        FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapisle aranan hükümlü, yakalandı
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        SAMSUN'un Atakum ilçesinde, 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay hapisle aranan Aynur Yeşildağ, yakalandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Aynur Yeşildağ'ı dün akşam Atakum ilçesinde yakalayıp, gözaltına aldı. Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olan hükümlü, emniyetteki işlemlerinin ardından, bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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