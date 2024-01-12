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        Samsun merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 gözaltı

        SAMSUN merkezli Mersin, Adana ve Malatya´da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 18 kişiyi 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 15:07 Güncelleme: 12.01.2024 - 15:10
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        Samsun merkezli 4 ilde dolandırıcılık operasyonu: 14 gözaltı
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        SAMSUN merkezli Mersin, Adana ve Malatya´da düzenlenen eş zamanlı dolandırıcılık operasyonunda 18 kişiyi 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, internet üzerinden ürün satışı, sazan sarmalı ve araç kiralama gibi yöntemlerle birçok ildeki 18 kişiyi toplam 4 milyon 672 bin 167 lira dolandıran 14 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu sabah Samsun merkezli, Mersin, Adana ve Malatya´da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 14 şüpheli yakalanıp, gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada dijital materyallere el konuldu. Soruşturma sürüyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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