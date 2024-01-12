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        Aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886´şar lira ceza

        SAMSUN´da aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886´şar lira idari para cezası uygulandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 17:13 Güncelleme: 12.01.2024 - 17:15
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        Aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886´şar lira ceza
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        SAMSUN´da aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886´şar lira idari para cezası uygulandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletlinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada trafiği tehlikeye düşüren sürücüler E.A. ve Y.H.Ö.´yü Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı´ndaki Yeşilyurt Kavşağı´nda yakaladı. Sürücülere 2918 Karayolları Trafik Kanunu´nun 32/1, 66 ve 73/a maddelerinden 2 bin 886´şar lira idari para cezası uygulandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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