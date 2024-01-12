Aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886´şar lira ceza SAMSUN´da aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886´şar lira idari para cezası uygulandı.

SAMSUN´da aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletliye 2 bin 886´şar lira idari para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, aynı şeritte yan yana giden 2 motosikletlinin görüntülerinin sosyal medyada paylaşılması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, yaptıkları çalışmada trafiği tehlikeye düşüren sürücüler E.A. ve Y.H.Ö.´yü Atakum ilçesi Atatürk Bulvarı´ndaki Yeşilyurt Kavşağı´nda yakaladı. Sürücülere 2918 Karayolları Trafik Kanunu´nun 32/1, 66 ve 73/a maddelerinden 2 bin 886´şar lira idari para cezası uygulandı.