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        Otomobil tamirhanesinden 400 bin liralık hırsızlıkta 2 kardeşe gözaltı

        SAMSUN´un Tekkeköy ilçesinde otomobil tamirhanesinden yaklaşık 400 bin lira değerinde malzeme çaldığı belirtilen ağabey- kardeş, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2024 - 17:39 Güncelleme: 13.01.2024 - 17:40
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        Otomobil tamirhanesinden 400 bin liralık hırsızlıkta 2 kardeşe gözaltı
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        SAMSUN´un Tekkeköy ilçesinde otomobil tamirhanesinden yaklaşık 400 bin lira değerinde malzeme çaldığı belirtilen ağabey- kardeş, gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Tekkeköy İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Ocak tarihinde ilçede bulunan bir otomobil tamirhanesinden gece yarısı yaklaşık 400 bin lira değerinde eşyayı çalıp araçlarına yükleyen Y.Ü. ve kardeşi İ.Ü.´nün yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin Canik ilçesindeki evlerine dün yapılan operasyonda, 3 dizüstü bilgisayar, radyatör test cihazı, ölçüm aleti, 3 akü, tork takımı, hava ölçer, arıza tespit cihazı, kaynak makinesi, akü ölçüm cihazı, hava tabancası, araç yıkama makinesi, cila makinesi, elektrikli testere, matkap ve lokma takımı ele geçirildi. Olayla ilgili ağabey ve kardeşi gözaltına alındı.

        Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.Ü., bu sırada kendisini görüntüleyen gazeteciye hakaret edip, tehdit etti.

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