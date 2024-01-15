Samsun'da 60 yıl hapisle aranan hükümlü yakalandı

SAMSUN´un İlkadım ilçesinde hakkında 60 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (27), polisin düzenlediği operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik yaptığı çalışmada, hakkında başta `hırsızlık´ olmak üzere çeşitli suçlardan 60 yıl 10 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.Y. (27) isimli kadını takibe aldı. Hükümlü, İlkadım ilçesi Kılıçdede Mahallesi´nde saklandığı eve yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.