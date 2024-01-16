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        Uyuşturucu ticareti şüphelisi, savcılık itiraz sonrası tutuklandı

        SAMSUN'unAtakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Hikmet Can Güngör (23), savcılık itirazı sonrası yakalanıp, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 13:26 Güncelleme: 16.01.2024 - 13:30
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        Uyuşturucu ticareti şüphelisi, savcılık itiraz sonrası tutuklandı
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        SAMSUN'unAtakum ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınıp, adli kontrol kararı ile serbest bırakılan Hikmet Can Güngör (23), savcılık itirazı sonrası yakalanıp, tutuklandı.

        İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi ve Atakum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Hikmet Can Güngör ile A.G.'yi (24) yol kontrolünde yakaladı. Gözaltına alınan şüphelilerden A.G., 13 Ocak'ta ifadesi sonrası serbest bırakılırken, adliyeye sevk edilen Güngör, işlemlerinin ardından adli kontrol ile salıverildi. Savcılık itirazı sonrası tekrar gözaltına alınan Güngör, bugün tutuklandı.

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        Galeri

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