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        Samsunspor´a transfer müjdesi

        İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor için verilen 2 dönem transfer yasağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla Samsunspor´a transfer yolu açıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 16.01.2024 - 14:10 Güncelleme: 16.01.2024 - 14:15
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        Samsunspor´a transfer müjdesi
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        İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor için verilen 2 dönem transfer yasağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla Samsunspor´a transfer yolu açıldı.

        Samsunspor´a İsviçre´den müjdeli haber geldi. İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor´a önce FIFA, ardından CAS tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar CAS, FIFA, TFF´ye bildirildi.

        TRANSFER YAPABİLME FIRSATI

        Samsunspor´a verilen iki dönem transfer yasağını erteleyen kararla Samsunspor´un devre arasında transfer yapabilmesinin yolu açıldı. Samsunspor´a verilen transfer yasağı ise 2023-2024 sezon sonu ve 2024-2025 sezon başında uygulanacak.

        BAŞKAN YILDIRIM SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ

        Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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