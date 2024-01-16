Samsunspor´a transfer müjdesi
İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor için verilen 2 dönem transfer yasağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla Samsunspor´a transfer yolu açıldı.
İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor için verilen 2 dönem transfer yasağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Bu kararla Samsunspor´a transfer yolu açıldı.
Samsunspor´a İsviçre´den müjdeli haber geldi. İsviçre Federal Mahkemesi, Samsunspor´a önce FIFA, ardından CAS tarafından verilen 2 dönem transfer yasağı için yürütmeyi durdurma kararı verdi. Karar CAS, FIFA, TFF´ye bildirildi.
TRANSFER YAPABİLME FIRSATI
Samsunspor´a verilen iki dönem transfer yasağını erteleyen kararla Samsunspor´un devre arasında transfer yapabilmesinin yolu açıldı. Samsunspor´a verilen transfer yasağı ise 2023-2024 sezon sonu ve 2024-2025 sezon başında uygulanacak.
BAŞKAN YILDIRIM SÜRECİ DEĞERLENDİRDİ
Samsunspor Başkanı Yüksel Yıldırım, Demirören Haber Ajansı'na
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