Ağabeyiyle arbedede alttaki balkona düşüp öldü SAMSUN'un İlkadım ilçesinde içkili olarak apartmanın çatısına çıkıp antene zarar vermeye çalışan Kemal Çakır (42), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi A.Ç. (56) ile aralarında çıkan arbedede 5 metre yükseklikten alttaki balkona düşüp öldü.

SAMSUN'un İlkadım ilçesinde içkili olarak apartmanın çatısına çıkıp antene zarar vermeye çalışan Kemal Çakır (42), kendisine engel olmak isteyen ağabeyi A.Ç. (56) ile aralarında çıkan arbedede 5 metre yükseklikten alttaki balkona düşüp öldü.

Olay, saat 13.00 sıralarında İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi´nde meydana geldi. İçkili olduğu öne sürülen Kemal Çakır, oturdukları apartmanın çatısına çıkıp ağabeyi A.Ç.´ye ait antene zarar vermek istedi. Durumu fark eden A.Ç. de çatıya çıkıp kardeşine engel olmaya çalıştı. Çıkan arbedede, yaklaşık 5 metre yükseklikten alttaki balkona düşen Kemal Çakır, başını yere çarpıp ağır yaralandı. İhbar üzerine adrese sevk edilen ambulansla hastaneye götürülen Çakır, kurtarılamadı.

A.Ç. gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.