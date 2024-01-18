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        ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandırdı

        SAMSUN´da ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandıran şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 18.01.2024 - 11:20
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        ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandırdı
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        SAMSUN´da ATM'den para çeken 5 kişiyi yardım etme bahanesiyle dolandıran şüpheli, gözaltına alındı.

        Kentte, 23 Aralık 2023 ve 11 Ocak 2024 tarihleri arasında ATM'den para çekmek isteyen 5 kişi, işlem yaparken kendilerine yardımcı olacağını söyleyen şüpheli tarafından dolandırıldıklarını öne sürerek şikayetçi oldu. Çalışma başlatan polis ekipleri, ATM´lerin güvenlik kameralarından şüphelinin A.İ. olduğunu belirledi. 5 kişiyi toplam 8 bin 417 TL dolandırdığı öne sürülen A.İ., bu sabah yakalanıp gözaltına alındı. Emniyete götürülen şüphelinin işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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