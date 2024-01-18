Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Gürkan Şen (26), Sinan Kara (28) ve Abdulsamet Güncan'ın (35) Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki evlerine operasyon düzenledi. 2 ev ile çevredeki ormanda yapılan aramalarda 477,43 gram eroin, 366,26 gram metamfetamin, 33 sentetik hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 111 tabanca mermisi ve 59 tüfek kartuşu ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.
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