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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama

        SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 18.01.2024 - 17:53 Güncelleme: 18.01.2024 - 17:55
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        Samsun'da uyuşturucu ticaretine 3 tutuklama
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        SAMSUN'dauyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli, tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Gürkan Şen (26), Sinan Kara (28) ve Abdulsamet Güncan'ın (35) Canik ve Tekkeköy ilçelerindeki evlerine operasyon düzenledi. 2 ev ile çevredeki ormanda yapılan aramalarda 477,43 gram eroin, 366,26 gram metamfetamin, 33 sentetik hap, 1 hassas terazi, 2 ruhsatsız tabanca, 2 pompalı tüfek, 1 av tüfeği, 111 tabanca mermisi ve 59 tüfek kartuşu ele geçirildi. 3 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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