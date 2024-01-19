Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Evinde 25 bin 357 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde evinde 25 bin 357 sentetik hapla yakalanan Caner Yiğit (25), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.01.2024 - 12:57 Güncelleme: 19.01.2024 - 13:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Evinde 25 bin 357 sentetik hapla yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde evinde 25 bin 357 sentetik hapla yakalanan Caner Yiğit (25), tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen Caner Yiğit´in İlkadım ilçesi Unkapanı Mahallesi´ndeki evine dün operasyon düzenledi. Yapılan aramalarda, 25 bin 357 sentetik hap, 1 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 22 tabanca fişeği ve 43 tüfek kartuşu ele geçirildi. Olayla ilgili Yiğit, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        AK Parti'li Karaaslan, Samsunspor'un acı gününü andı
        AK Parti'li Karaaslan, Samsunspor'un acı gününü andı
        Havza'da 5 bin 751 öğrenci karne aldı
        Havza'da 5 bin 751 öğrenci karne aldı
        Samsun´da karne heyecanı
        Samsun´da karne heyecanı
        Samsun'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da sigara kaçakçılığı operasyonunda 3 zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak içki operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da kaçak içki operasyonunda bir zanlı yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı
        Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen şüpheli yakalandı