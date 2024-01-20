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        Samsunspor´dan kan bağışı kampanyası

        SAMSUNSPOR ile Türk Kızılay, kafileyi taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası düzenledi. Kan bağışı bulunan taraftarlara da forma, Süper Lig bileti, atkı ve indirim çeki hediye edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 14:21 Güncelleme: 20.01.2024 - 14:25
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        Samsunspor´dan kan bağışı kampanyası
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        SAMSUNSPOR ile Türk Kızılay, kafileyi taşıyan otobüsün 20 Ocak 1989 tarihinde Malatyaspor deplasmanına giderken geçirdiği kaza sonucu yaşamını yitirenler anısına kan bağışı kampanyası düzenledi. Kan bağışı bulunan taraftarlara da forma, Süper Lig bileti, atkı ve indirim çeki hediye edildi.

        Kazanın 35. yıl dönümünde Samsunspor ile Türk Kızılay işbirliğinde 'Bu Kan Seni Unutur mu?' kampanyası düzenlendi. Kampanya boyunca kan veren taraftarlara Samsunspor forması, Süper Lig'deki Antalyaspor maça bilet, atkı ve indirim çeki hediye edildi. Taraftarlar kan bağışı kampanyasına katılmak için Cumhuriyet Meydanı'nda kan bağışı yaptı. Kızılay Kan Bağış İstasyonundaki programa Samsun Valisi Orhan Tavlı, Samsunspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus ve taraftarlar katıldı.

        Programda konuşan Türk Kızılay Orta Karadeniz Bölgeg Kan Merkezi Müdürü Dr. Muhsin Yıldırım, her yıl bu kampanyayı düzenlediklerini belirtti. Yıldırım, "20 Ocak Samsun ve Samsunspor için çok anlamlı bir tarih. 35 yıldır devam eden bir acı var. Kanın acil değil, sürekli bir ihtiyaç olduğunu biliyoruz. Kampanya kapsamında kan verenlere Samsunspor forması, atkısı, maç bileti ve indirim kuponu hediye ediyoruz" dedi.

        Samsunspor taraftarının Kızılay'a destek olacağını belirten Samsunspor Yönetim Kurulu Üyesi Fazlıhan Carus, "Kanın nerede ve ne zaman ihtiyaç olacağı belli olmuyor. Samsunspor taraftarı da böyle anlamlı bir günde bundan sonra da Kızılay'a destek olacağını biliyoruz. Her yıl bu projeyi çeşitli hediye ve organizasyonlarla destekliyoruz. Kan ihtiyacının kutsal olduğunu bildiğimiz için bu işbirliğini gerçekleştiriyoruz" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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