Dini nikahlı eşini rahatsız eden kişiyi yüzünden bıçakladı SAMSUN´un İlkadım ilçesinde dini nikahlı eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi yüzünden bıçaklayan R.B., ev hapis cezasına çarptırıldı.

SAMSUN´un İlkadım ilçesinde dini nikahlı eşini rahatsız ettiğini iddia ettiği kişiyi yüzünden bıçaklayan R.B., ev hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, Samsun´un İlkadım ilçesine bağlı Hürriyet Mahallesi´nde dün akşam saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre R.B., dini nikahlı eşini, evine gidip rahatsız eden H.Ö.´yü yüzünden bıçakladı. H.Ö., ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye sevk edilerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, R.B.´yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliye mahkemece, ev hapsi cezası verildi.