Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Samsun Haberleri

        Karadeniz soğumadı, hamsi göç etti

        SAMSUNSu Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Karadeniz'de su sıcaklığının hala yüksek olduğunu belirtip, bu nedenle hamsinin göç ettiğini söyledi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 15:43 Güncelleme: 24.01.2024 - 15:45
        ABONE OL
        ABONE OL
        Karadeniz soğumadı, hamsi göç etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        SAMSUNSu Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Karadeniz'de su sıcaklığının hala yüksek olduğunu belirtip, bu nedenle hamsinin göç ettiğini söyledi.

        Samsun Su Ürünleri Kooperatifleri Birliği Başkanı Atıf Malkoç, Karadeniz'in yüksek kesimlerindeki kar yağışının balık avcılığını etkilemediğini söyledi. Bölgede deniz suyu sıcaklığının hala yüksek olduğunu vurgulayan Malkoç, "Bu nedenle de hamsi göç etti. Sezon içerisinde hamsi boldu. Şu an hamsi yok" dedi. Hava sıcaklıkları nedeniyle teknelerin çaça balığı avına çıktığını söyleyen Malkoç, "Kar yağışının geç olması ve deniz sıcaklıklarını düşmemesi, hamsiyi Abhazya'ya doğru kaçırdı. Kar yağışı erken olsaydı, hamsi yavaş göçerdi. Şu an istavrit avlanıyor ancak o da sıcaklıklardan nasibini aldı. İstavritin 11-12 santim boy var, balık büyüyemiyor. Mezgit ve barbun ise bol miktarda var" diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        Anneyi yaraladı! 12 yaşındaki kızını öldürdü!
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        İYİ Parti İstanbul, Ankara ve Balıkesir adayları belli oldu
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        Arda Güler ilk kez konuştu!
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        "Cumadan itibaren kar geliyor!" "Nerelere kar yağacak?"
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Birbirine tünellerle bağlanmış... Konya'da keşfedildi
        Boşandılar
        Boşandılar
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!
        Boşalttığı evine hırsız yerleşti diye kapıya duvar ördü!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        İhracat düştü, iç pazar büyüdü
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"

        Benzer Haberler

        Samsun Devlet Opera ve Balesi deprem bölgesindeki çocuklarla yeniden buluşa...
        Samsun Devlet Opera ve Balesi deprem bölgesindeki çocuklarla yeniden buluşa...
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı
        Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 26 kişi yakalandı
        OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Sosyal Pediatri Polikliniği açıldı
        OMÜ Tıp Fakültesi Hastanesinde Sosyal Pediatri Polikliniği açıldı
        OMÜ ve ABD Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde akademisyenlere eğitim verildi
        OMÜ ve ABD Ankara Büyükelçiliği işbirliğinde akademisyenlere eğitim verildi
        Samsun'da "İyi ki Doğdun Mozart" konseri düzenlenecek
        Samsun'da "İyi ki Doğdun Mozart" konseri düzenlenecek
        Samsun'da emniyet NARVAS, UYUMA ve KADES projelerini anlattı
        Samsun'da emniyet NARVAS, UYUMA ve KADES projelerini anlattı