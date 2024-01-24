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        Samsun´da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 ev hapsi

        SAMSUN'da Tuncay Tokaç'ın yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getiren ve terminalde polis baskınıyla yakalanan Tuncay Tokaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 19:29 Güncelleme: 24.01.2024 - 19:30
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        Samsun´da uyuşturucu ticaretine 1 tutuklama, 1 ev hapsi
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        SAMSUN'da Tuncay Tokaç'ın yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getiren ve terminalde polis baskınıyla yakalanan Tuncay Tokaç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, A.A. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yaptıkları çalışmada, Tuncay Tokaç´ın yolcu otobüsüyle kente uyuşturucu getireceği bilgisine ulaştı. Tokaç, otobüs terminalinde polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan üst aramasında 39,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Soroşturmada olayla bağlantısı olduğu iddiasıyla A.A.´da evinde yakalandı. Evde yapılan aramada, suç unsuruna rastlanmadı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Tuncay Tokaç, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı, A.A. ise ev hapsi cezasına çarptırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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