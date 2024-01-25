Samsun'da 2 kuzene 'uyuşturucu ticareti'nden gözaltı

SAMSUN'unCanik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kuzen, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesindeki bir araç lastik dükkanında uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, dükkana baskın yaptı. İş yeri çalışanı Y.D. gözaltına alınırken, aramada 235 sentetik ecza hap ele geçirildi. Dükkan sahibi F.D. şüpheli olarak aranırken, Y.D.'nin kuzeni R.D.'nin evinde de baskın yapıldı. R.D. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 3 gram bonzai ile 1449 sentetik ecza hap ele geçirildi.