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        Samsun'da 2 kuzene 'uyuşturucu ticareti'nden gözaltı

        SAMSUN'unCanik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kuzen, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 11:18 Güncelleme: 25.01.2024 - 11:20
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        Samsun'da 2 kuzene 'uyuşturucu ticareti'nden gözaltı
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        SAMSUN'unCanik ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı belirlenen 2 kuzen, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

        İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Canik ilçesindeki bir araç lastik dükkanında uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Harekete geçen ekipler, dükkana baskın yaptı. İş yeri çalışanı Y.D. gözaltına alınırken, aramada 235 sentetik ecza hap ele geçirildi. Dükkan sahibi F.D. şüpheli olarak aranırken, Y.D.'nin kuzeni R.D.'nin evinde de baskın yapıldı. R.D. gözaltına alınırken, şüphelinin evinde yapılan aramada 3 gram bonzai ile 1449 sentetik ecza hap ele geçirildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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