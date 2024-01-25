Samsunspor - Kayserispor: 2-0

STAT: Samsun Yeni 19 Mayıs

HAKEMLER: Çağdaş Altay, Bahtiyar Birinci, Candaş Elbil

SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru (Dk. 70 Mustafa Tan), Lubomir Satka, Alim Öztürk, Marc Bola, Taylan Antalyalı (Dk. 70 Youssef Benasser), Flavien Tait (Dk. 81 Osman Çelik), Emre Kılınç (Dk. 61 Muhammed Gümüşkaya), Carlo Holse, Moryke Fofana (Dk. 61 Soner Aydoğdu), Ercan Kara

KAYSERİSPOR: Bilal Bayazıt - Gökhan Sazdağı, Dimitrios Kolovetsios, Joseph Attamah, Lionel Carole, Kartal Kayra Yılmaz, Yaw Ackah (Dk. 60 Ali Karimi), Ramazan Civelek (Dk. 60 Hasan Ali Kaldırım), Carlos Mane (Dk. 76 Hayrullah Erkip), Miguel Cardoso, Aylton

GOLLER: Dk. 10 Zeki Yavru, Dk. 57 Ercan Kara (Samsunspor)

Süper Lig'in 22'nci haftasında Samsunspor, konuk ettiği Kayserispor'u 2-0 mağlup etti. Samsunspor, yenilmezlik serisini 3 maça çıkarırken, Kayserispor üst üste 7'nci mağlubiyetini yaşadı. Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 10'uncu dakikada Zeki Yavru ile 57'nci dakikada Ercan Kara kaydetti.

10'uncu dakikada Samsunspor öne geçti. Zeki Yavru sol kanattan kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlağı kale sahasına ortaladı. Doğrudan kaleye giden topu kaleci Bilal çıkarmak istedi ancak top ağlarla buluştu: 1-0.

25´nci dakikada ceza sahası çizgi üzerinde topla buluşan Tait'in sert şutunda top az farkla auta gitti.

37´nci dakikada Fofana'nın ara pasında Ercan Kara, kaleci Bilal Bayazıt ile karşı karşıya kaldı. Ercan´ın şutunda top kaleci Bilal Bayazıt'ın göğsüne çarparak oyun alanına döndü.

Samsunspor ilk yarıyı 1-0 önde bitirdi.

57´nci dakikada Zeki Yavru´nun kullandığı serbest vuruşta ceza sahası içinde iyi yükselen Ercan Kara´nın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 2-0.

71´nci dakikada gelişen Kayserispor atağında Gökhan´ın orta şut karışımı vuruşunda top auta çıktı.

Karşılaşmayı Samsunspor 2- 0 kazandı.

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

2024-01-25 19:18:21