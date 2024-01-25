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        Samsunspor - Kayserispor maçının ardından

        Süper Lig´in 22´nci haftasında Samsunspor sahasında Kayserispor´u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.01.2024 - 20:10 Güncelleme: 25.01.2024 - 20:15
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        Samsunspor - Kayserispor maçının ardından
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        Süper Lig´in 22´nci haftasında Samsunspor sahasında Kayserispor´u 2-0 mağlup etti. Maçın ardından Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol ile Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

        MARKUS GISDOL: GALİP GELDİĞİMİZ İÇİN MUTLUYUZ

        Galip geldikleri için mutlu olduklarını belirten Samsunspor Teknik Direktörü Markus Gisdol, "Bugün almış olduğumuz sonuçtan ötürü mutluyum. Bugün zor geçecekti. Çünkü Fenerbahçe´ye karşı büyük bir efor sarf ettik. Fenerbahçe gibi büyük takımlara karşı oynadığınız da gücünüzü bir sonraki maçlarda biraz kaybedebiliyorsunuz. Bazı oyuncuları da hazırlamamız gerekiyordu. Özellikle Bennasser ve Taylan gibi. İkisi de sakatlıktan geldi. Ben, Bennasser´i korumak için kulübede başlattım. Bazen kulübede Taylan, bazen de Bennasser oldu. Bugün hepsinin göstermiş olduğu performanstan ötürü de mutluyum. Özellikle Kayserispor, kontra atak oyununu çok iyi oynayan bir takım olduğu için defansı çok iyi yapmamız gerektiğini arkadaşlarla konuştuk. Çok iyi bir 90 dakika çıkardık. Sonuç olarak galip geldik ve bu galibiyetten ötürü de mutluyuz" dedi.

        RECEP UÇAR: SIKINTININ SEBEBİ DE ÇÖZÜMÜ DE BELLİ

        Zorlu bir süreçten geçtiklerini ifade eden Kayserispor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Zorlu geçen bir süreçten sonra Samsun müsabakasını iyi bir netice ile sonlandırıp, moral bulmak istiyorduk. Mevcut şartlarda hepimiz elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Hepimizin ortak çabası Kayserispor´un başarısı. Samsun takımı özellikle son haftalarda iyi bir ivme yakaladı. Nasıl oynadıklarını iyi bildiğimiz bir ekip. Fizik kalitesi bugün bize karşı ağır basıyordu. Duran toplarda sıkıntı yaşayabileceğimizdi. Neticesinde öyle oldu. Pozisyon yokken kazandıkları frikik ve yediğimiz gol var. VAR´dan iptal edilen golümüz var. İkinci yarı ilk 10 dakika sonra devam edip, sistemsel değişikliğe gidiyorduk. Frikikten gol yedik. Sonrasında topa fazla sahip olduk ama olmadı. Neticesinde de istemesek de maalesef 2-0 mağlup ayrılıyoruz. Samsunspor´u tebrik ediyorum. Hak ettikleri galibiyet aldı. Fizik kaliteleri ve oyun sinerjilerini 90 dakika boyunca düşürmediler. Kulüp olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Sıkıntımızın sebebi belli. Umarım yönetimimiz transfer yasağını bir an önce kaldırıp gerekli hamleleri yapar. Bizler de bundan 7 hafta önce olduğu gibi farklı şeyler konuşmaya başlarız. Ben buraya farklı hedefler için gelen bir insanım. Hep beraberi buradaki sıkıntıları omuzlamaya çalışıyoruz. Sıkıntının sebebi de çözümü de belli. Hepimiz bu sıkıntıları açmak için uğraşıyoruz. Bu takımın lideriyim. Bazı şeyler için yönetimle oturulur, konuşulur" diye konuştu.

        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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