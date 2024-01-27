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        Samsun´da mübadelenin yıl dönümünde denize çelenk bırakıldı

        SAMSUN´da mübadelenin 101´inci yıl dönümünde denize çelenk bırakıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 27.01.2024 - 13:25 Güncelleme: 27.01.2024 - 13:30
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        Samsun´da mübadelenin yıl dönümünde denize çelenk bırakıldı
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        SAMSUN´da mübadelenin 101´inci yıl dönümünde denize çelenk bırakıldı.

        Samsun Balkan Göçmenleri İktisadi Araştırma ve Sosyal Yardımlaşma Vakfı (BİSAV) tarafından Yunanistan ile mübadelenin 101´inci yıl dönümünde tören düzenlendi. Törene AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, mübadil olan CHP´nin Samsun Büyükşehir Belediye başkan adayı Cevat Öncü ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan BİSAV Başkanı Yüksel Özkale, "Samsun bizim için çok önemli, çok kıymetli. Samsun halkı bizi bağrına bastı. Ta ki 1923´te Lozan´da yapılan anlaşmadan sonra vatanımızdan geldiğimiz, geminin yanaştığı bu Tütün İskelesi´nde 100 yıl sonrasına bir program yapmak nasip oldu. Bu programı aslında geçen sene yapacaktık. Geçen sene malum deprem olayları ve devamında gelen süreçler her şeyi ertelemek zorunda bıraktı. Samsun, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kurtuluş Savaşı´nı başlattığı bir yer. Burada yakılan ateş herkesin ruhunda, sadece Türkiye´nin değil, tüm dünyanın umut kapısı olan bir yer. Samsun bize göre dünyanın merkezi, demokrasinin merkezi, huzurun merkezi" dedi.

        1924 yılında Gülcemal gemisiyle buraya gelen Hasbi Üncel´in torunu olduğunu belirten AK Parti Amasya Milletvekili Haluk İpek, "Dedem 3 yabancı dil bilen bir din alimiydi. Gülcemal ile Samsun´a adım adıyorlar ve buradan Merzifon yöresine doğru gidiyorlar. Oradan da Amasya´ya bu bölgenin kalkınmasına yardımcı oluyorlar. Gemiyle gelirken yolda bir kısmı vefat ediyorlar. Vefat edenleri Karadeniz´e bırakıyorlar. Biz de bugün karanfilleri buradan onları anmak için denize bırakıyoruz" ifadelerini kullandı.

        CHP Samsun Milletvekili Murat Çan ise "Mübadil hemşerilerimizin Samsun´da, Türkiye´de ekonomimize, kültürümüze, sosyal hayatımıza katkılarından dolayı şükranlarımı sunuyorum. Hatıraları önünde minnetle eğiliyorum" diye konuşu.

        Konuşmaların ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı okundu. Ardından denize karanfil bırakıldı. Daha sonra söylenen Vardar Ovası türküsünün ardından program son buldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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