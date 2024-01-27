Samsunspor - Manisa Büyükşehir Belediyespor: 71-77

SALON:Mustafa Dağıstanlı

HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Fatih Arslanoğlu, İsmail Binbir

SAMSUNSPOR: Tarık Sezgün 1, Michale Kyser 14, Bora Satır 3, Nimrod Levi 8, Arda Berk Kaya, Seketoure Henry 8, Matt Mooney 8, Eric Gerard Washington 17, Göktuğ Baş 12, Muhammed Doğan Şenli

MANİSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Daron Russell 22, Paco Cruz 8, Ryan Luther 21, Kaan Sarıaslan, Ege Arar 6, Mustafa Baki Görür 5, James Anderson 5, Utku Yücedağ, Dorukhan Engindeniz, Emanuel Terry 10, Barış Çağan Özkan

1´İNCİ PERİYOT: 23-21

İLK YARI: 44-42

3´ÜNCÜ PERİYOT: 60-60

Türkiye Basketbol Süper Ligi´nin 18´inci hafta mücadelesinde Samsunspor, kendi evinde Manisa Büyükşehir Belediyespor´a 77-71´lik skorla mağlup oldu. Karşılaşmanın en skorer ismi 22 sayıyla Manisa Büyükşehir Belediyespor´dan Daron Russell oldu. Bu sonuçla ligin son sırasında bulunan Samsunspor 15´inci mağlubiyetini aldı.

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ

2024-01-27 17:22:51