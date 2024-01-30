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        Husumetlisini bacaklarından vuran şüpheli, tutuklandı

        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, Yunus Çıldırlı´yı (41) iki bacağından tabancayla vurarak yaralayan Aslan Çakır (46), tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.01.2024 - 13:18 Güncelleme: 30.01.2024 - 13:25
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        Husumetlisini bacaklarından vuran şüpheli, tutuklandı
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        SAMSUN´un İlkadım ilçesinde alacak meselesi yüzünden çıkan kavgada, Yunus Çıldırlı´yı (41) iki bacağından tabancayla vurarak yaralayan Aslan Çakır (46), tutuklandı.

        Olay, 24 Ocak´ta İlkadım ilçesi Derebahçe Mahallesi Irmak Caddesi´nde meydana geldi. Aralarında alacak meselesi bulunan Yunus Çıldırlı ile Aslan Çakır caddede karşılaştı. Çıldırlı, alacağı olan parayı isteyince, tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine Çakır, Çıldırlı´yı iki bacağından silahla vurarak ağır yaralayıp, kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye götürülerek tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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