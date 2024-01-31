2 gaspçı, telefondaki uygulamadan yakalandı SAMSUN´un İlkadım ilçesinde E.B.´yi (37) dövüp, telefonunu gasbeden 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin telefondaki uygulama ile PTS kayıtlarından yakalandığı belirtildi.

SAMSUN´un İlkadım ilçesinde E.B.´yi (37) dövüp, telefonunu gasbeden 2 şüpheli, polis tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin telefondaki uygulama ile PTS kayıtlarından yakalandığı belirtildi.

Olay, önceki akşam İlkadım ilçesi Kışla Mahallesi Polat Bulvarı´nda meydana geldi. E.B. (37) ve G.K. (27) ile Y.B. (28) ve S.E.O. (24) bulvardaki boş araziye otomobilleriyle gelerek buluştu. G.K., arkadaşları Y.B. ve S.E.O. ile sohbet ettiği sırada E.B.´nin acelesi olduğunu söylemesi üzerine tartışma çıktı. Y.B. ve S.E.O., E.B.´yi dövüp telefonunu gasbetti. Otomobiliyle kaçan E.B., polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis, telefondaki uygulamadan ve Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kayıtlarını inceleyip, S.E.O. ve Y.B.´yi yakalayarak, gözaltına aldı.