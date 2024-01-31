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        Çaldıkları otomobili bırakıp başka otomobil çalan 2 kişi yakalandı

        SAMSUN'da çaldıkları otomobili bırakıp başka otomobili çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 15:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 15:50
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        Çaldıkları otomobili bırakıp başka otomobil çalan 2 kişi yakalandı
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        SAMSUN'da çaldıkları otomobili bırakıp başka otomobili çalan 2 şüpheli, gözaltına alındı.

        Alaçam ilçesinde, iddiaya göre, M.M. ve arkadaşı S.E.A., kontak anahtarı üzerinde olan otomobili çalıp, Bafra ilçesinde terk etti. Ardından Bafra ilçesinde, üzerinde kontak anahtarı unutulan başka bir otomobili çaldı. Gelen şikayet üzerine, olayla ilgili çalışma başlatan Bafra ve Kavak İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde şüphelileri yakalayıp gözaltına aldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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