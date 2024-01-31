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        Husumetlilerini otomobilde sanıp, başkasını vurdular

        SAMSUN'da 2 kişi, husumetlilerinin de içinde olduğunu zannettikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açıp 1 kişiyi yaraladı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliden 2´si gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 31.01.2024 - 17:30
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        Husumetlilerini otomobilde sanıp, başkasını vurdular
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        SAMSUN'da 2 kişi, husumetlilerinin de içinde olduğunu zannettikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açıp 1 kişiyi yaraladı. Olaya karıştığı belirlenen 4 şüpheliden 2´si gözaltına alındı.

        Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İ.E.K. (26) ve A.İ.A. (18), alacak meselesinden aralarında husumet olan S.K.'nin (25) de içinde olduğunu zannettikleri, seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Otomobildeki Oğuzhan Ö. (26) yaralandı. S.K.'nin otomobilde olmadığını fark eden İ.E.K. ile A.İ.A. ve bu sırada yanındaki arkadaşları E.A. (22) ile Y.S.K. (25) kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Olayla ilgili çalışma başlatan polis, şüphelilerinden E.A. ve Y.S.K.'yi gözaltına aldı. İ.E.K. ve A.İ.A.'nın ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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