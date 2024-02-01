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        Husumetlilerini otomobilde sanıp, başkasını vuran şüphelilere gözaltı

        SAMSUN'da husumetlilerinin de içinde olduğunu zannettikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açıp 1 kişiyi yaralayan, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Olayla ilgili dün de 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.02.2024 - 12:58 Güncelleme: 01.02.2024 - 13:00
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        Husumetlilerini otomobilde sanıp, başkasını vuran şüphelilere gözaltı
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        SAMSUN'da husumetlilerinin de içinde olduğunu zannettikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açıp 1 kişiyi yaralayan, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Olayla ilgili dün de 2 kişi gözaltına alınmıştı.

        Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İ.E.K. (26) ve A.İ.A. (18), alacak meselesinden aralarında husumet olan S.K.'nın (25) içinde olduğunu zannettikleri, seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Otomobildeki Oğuzhan Ö. (26) yaralandı. S.K.'nın otomobilde olmadığını fark eden İ.E.K. ile A.İ.A. ve bu sırada yanındaki arkadaşları E.A. (22) ile Y.S.K. (25) kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Çalışma başlatan polis, olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla E.A. ve Y.S.K.'yi dün gözaltına aldı.

        Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tüfekle ateş açtığı öne sürülen A.İ.A. ile İ.E.K. de bugün gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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