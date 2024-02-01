Husumetlilerini otomobilde sanıp, başkasını vuran şüphelilere gözaltı SAMSUN'da husumetlilerinin de içinde olduğunu zannettikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açıp 1 kişiyi yaralayan, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Olayla ilgili dün de 2 kişi gözaltına alınmıştı.

SAMSUN'da husumetlilerinin de içinde olduğunu zannettikleri otomobile pompalı tüfekle ateş açıp 1 kişiyi yaralayan, 2 şüpheli daha gözaltına alındı. Olayla ilgili dün de 2 kişi gözaltına alınmıştı.

Olay, Atakum ilçesi Yenimahalle Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda meydana geldi. İ.E.K. (26) ve A.İ.A. (18), alacak meselesinden aralarında husumet olan S.K.'nın (25) içinde olduğunu zannettikleri, seyir halindeki otomobile pompalı tüfekle ateş açtı. Otomobildeki Oğuzhan Ö. (26) yaralandı. S.K.'nın otomobilde olmadığını fark eden İ.E.K. ile A.İ.A. ve bu sırada yanındaki arkadaşları E.A. (22) ile Y.S.K. (25) kaçtı. Yaralı, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülüp tedaviye alındı. Çalışma başlatan polis, olayla bağlantılı olduğu iddiasıyla E.A. ve Y.S.K.'yi dün gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturma kapsamında tüfekle ateş açtığı öne sürülen A.İ.A. ile İ.E.K. de bugün gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusu sürüyor.