Galatasaray kafilesine Samsun´da meşaleli karşılama
Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun´a geldi.
Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun´a geldi.
Süper Lig´in 24´üncü haftasında Galatasaray yarın saat 20.00´de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı´ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı´na geldi. 12 yıl sonra Samsun'a gelen Galatasaraylı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Samsun'a gelen sarı-kırmızılı futbolcular havalimanında bekleyen kas hastası 14 yaşındaki Rana Rabia Ölez'in formasını imzaladı. Daha sonra futbolcular ile teknik heyet kamp yapacakları otele hareket etti.
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyetin gelişi
- Taraftarlardan detay
- Takım otobüsünün hareket edişi ve gidişi
DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR
2024-02-01 18:46:37
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