Galatasaray kafilesine Samsun´da meşaleli karşılama Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun´a geldi.

Galatasaray kafilesi, Süper Lig'in 24'üncü haftasında Samsunspor ile oynayacağı maç için Samsun´a geldi.

Süper Lig´in 24´üncü haftasında Galatasaray yarın saat 20.00´de deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak. Sarı-kırmızılı kafile, İstanbul Havalimanı´ndan kalkan özel uçakla Samsun-Çarşamba Havalimanı´na geldi. 12 yıl sonra Samsun'a gelen Galatasaraylı futbolcuları havalimanında çok sayıda taraftar meşalelerle karşıladı. Samsun'a gelen sarı-kırmızılı futbolcular havalimanında bekleyen kas hastası 14 yaşındaki Rana Rabia Ölez'in formasını imzaladı. Daha sonra futbolcular ile teknik heyet kamp yapacakları otele hareket etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Galatasaraylı oyuncular ve teknik heyetin gelişi

- Taraftarlardan detay

- Takım otobüsünün hareket edişi ve gidişi

DHA-Spor - Türkiye-Samsun - Gökhan İÇKİLLİ-Ersin DEMİR

2024-02-01 18:46:37