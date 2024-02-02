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        Samsun'da 'Sibergöz-21' operasyonu şüphelilerinden 28'i adliyede (2)

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 00:08 Güncelleme: 02.02.2024 - 00:08
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        Samsun'da 'Sibergöz-21' operasyonu şüphelilerinden 28'i adliyede (2)
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        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda Samsun'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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