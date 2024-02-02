Samsun'da 'Sibergöz-21' operasyonu şüphelilerinden 28'i adliyede (2)

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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın duyurduğu 25 ilde eş zamanlı olarak düzenlenen 'Sibergöz-21' operasyonunda Samsun'da gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 28 şüpheliden 15'i tutuklanırken, 13'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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