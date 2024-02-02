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        Samsunspor - Galatasaray maçından notlar

        Samsunspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 12 yıl sonra sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Mustafa Sönmez yaptı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 20:48 Güncelleme: 02.02.2024 - 20:48
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        Samsunspor - Galatasaray maçından notlar
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        Samsunspor, Süper Lig'in 24'üncü haftasında 12 yıl sonra sahasında Galatasaray'ı ağırladı. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan karşılaşmayı Tugay Kaan Numanoğlu yönetti. Tugay Kaan Numanoğlu'nun yardımcılıklarını ise Aleks Taşçıoğlu ile Mustafa Sönmez yaptı.

        Mücadeleye Galatasaray; Muslera, Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Kerem Demirbay, Torreria, Barış Alper Yılmaz, Mertens, Kerem Aktürkoğlu ve Icardi 11'iyle başladı. Samsunspor ise; Okan Kocuk, Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen, Taylan Antalyalı, Ait Bennasser, Holse, Ntcham, Emre Kılınç ve Ercan Kara 11'iyle sahada yer aldı.

        İKİ TAKIMIN FORM DURUMLARI

        Ev sahibi takım Süper Lig´de son 4 maçtır yenilmiyor. Kırmızı-Beyazlılar, evinde Sivasspor ve Kayserispor´u yenerken, deplasmanda Fenerbahçe ve İstanbulspor ile berabere kaldı. Galatasaray, Süper Lig´de oynadığı son 4 lig maçından galibiyetle ayrıldı. Galatasaray, sırasıyla Kayserispor, Trabzonspor, İstanbulspor, Gaziantep FK´yı mağlup etti.

        İKİ TAKIM ARASINDAKİ 62'NCİ MAÇ 

        Samsunspor ile Galatasaray, Süper Lig´de 62´inci lig maçına çıkıyor. Bugüne kadar oynanan 61 maçın 40´ını Galatasaray, 7´sini Samsunspor kazanırken, 14 maç berabere sonuçlandı. 61 maçta Galatasaray 131, Samsunspor ise 46 gol attı.

        Süper Lig tarihinde iki takım Samsun´da 30 defa karşılaştı. Galatasaray, rakibini 12 defa mağlup etti. 13 maç berabere biterken, Samsunspor, 5 maçtan galibiyetle ayrıldı. Galatasaray´ın 37 golüne, Samsunspor 23 golle karşılık verdi.

        İki takım, 2011-2012 sezonundan bu yana Samsun´da ilk defa karşı karşıya geliyor. İki takım arasında Samsun´da oynanan son maçı Galatasaray 4-2 kazanmıştı. 

        KARŞILAŞMA KAPALI GİŞE OYNANDI

        Samsunspor - Galatasaray maçına her iki ekip taraftarları yoğun ilgi gösterdi. Maç biletleri satışa çıktıktan sonra 48 saat içinde tükendi. Samsunspor Kulübü, biletlerin tamamının satıldığını belirten bir açıklama yaparak taraftarlara desteklerinden ötürü teşekkür etti. Karşılaşmayı 31 bin Samsunspor, 2 bine yakın Galatasaray taraftarı takip etti.

        SAMSUNSPOR'DA EKSİKLER 

        Samsunspor´da sakat olan Gaetan Laura, Moryke Fofana ile Kingsley Schindler, Landry Dimata, Soner Gönül maç kadrosuna alınmadı.

        SAMSUNLU TARAFTARLARDAN DEPREM BÖLGESİNE DESTEK

        Geçen yıl 6 şubatta meydana gelen ve 11 ili etkileyen deprem felaketinin yıl dönümü öncesinde Samsunsporlu taraftarlar depremzedelere destek oldu. Taraftarlar deprem bölgesine gönderilmek üzere atkı, eldiven ve bere bağışında bulundu. Statta bulunan store 55 mağazasına getirilen ürünler teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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