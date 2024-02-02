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        Samsunspor - Galatasaray: 0-2

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 22:18 Güncelleme: 02.02.2024 - 22:20
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        Samsunspor - Galatasaray: 0-2
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        STAT:19 Mayıs

        HAKEMLER: Tugay Kaan Numanoğlu, Aleks Taşçıoğlu, Mustafa Sönmez

        SAMSUNSPOR: Okan Kocuk - Zeki Yavru, Satka, Alim Öztürk, Van Drongelen (Dk. 73 Bola), Taylan Antalyalı (Dk. 82 Soner Aydoğdu), Benasser (Dk. 64 Tait), Holse, Ntcham, Emre Kılınç, Ercan Kara (Dk. 46 Mouandilmadji)

        GALATASARAY: Muslera - Kaan Ayhan, Sanchez, Nelsson, Berkan Kutlu, Torreira (Dk. 88 Ndombele), Kerem Demirbay (Dk. 88 Eyüp Aydın), Barış Alper Yılmaz (Dk. 87 Tete), Mertens (Dk. 75 Halil İbrahim Devrişoğlu), Kerem Aktürkoğlu (Dk. 65 Zaha), İcardi

        GOLLER: Dk. 5 Nelsson, Dk. 11 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)

        SARI KARTLAR: Alim Öztürk, Zeki Yavru (Samsunspor) - Zaha (Galatasaray)

        Süper Lig'in 24'üncü haftasında Galatasaray deplasmanda Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.

        5´inci dakikada Kerem Demirbay´ın kullandığı köşe vuruşta Icardi, topu kafayla arka direğe gönderdi. Gelen topu Nelsson kafayla tamamladı ve meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 0-1.

        11´inci dakikada Mertens´in savunma arkasına attığı topla buluşan Barış Alper Yılmaz, kaleci Okan Kocuk'u da geçerek topu ağlara gönderdi: 0-2.

        19´uncu dakikada Zeki Yavru´nun ortasına iyi yükselen Taylan Antalyalı´nın kafa vuruşu Muslera´dan döndü.

        21´inci dakikada Ntcham´ın ceza sahası dışından sert şutunu Muslera kurtardı.

        İlk yarı Galatasaray´ın 2-0 üstünlüğü ile sona erdi.

        47´nci dakikada gelişen Samsunspor atağında Ntcham´ın içeri çevirdiği topu gelişine vuran Holse´nin şutu kaleci Muslera'dan döndü.

        53´üncü dakikada sağ kanattan topla buluşan Barış Alper Yılmaz'ın ortasında Kerem Aktürkoğlu, topu kafayla arka direğe doğru gönderdi. Arka direğe gelen topa Mertens bekletmeden vurdu fakat topu kaleci Okan Kocuk çizgiden çıkardı. Dönen topu önünde bulan İcardi´nin şutunda meşin yuvarlak üstten auta gitti.

        57´nci dakikada Samsunspor´un sağ kanattan geliştirdiği atakta Zeki Yavru´nun ortasında Drongelen´in kafa vuruşu üst ağlarda kaldı.

        61´inci dakikada Torreira´nın ceza sahası dışından sert şutu kaleci Okan´dan döndü. Kale önünde dönen topa dokunan Kerem Aktürkoğlu topu üstten dışarıya attı. 

        Karşılaşmayı Galatasaray 2-0 kazandı.

         

        DHA-Spor - Türkiye-Samsun - İbrahim CANBULAT

        2024-02-02 22:13:22

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Samsun haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Samsun Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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