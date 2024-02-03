17 yaşındaki İpek´ten haber alınamıyor

SAMSUN´un 19 Mayıs ilçesinde kaldığı Sevgi Evleri Sitesi´nden kaçtığı belirtilen İpek Bilecen´den (17) 19 gündür haber alınamıyor.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Samsun İl Müdürlüğü´ne bağlı, 19 Mayıs ilçesindeki Sevgi Evleri Sitesi´nde kalan İpek Bilecen, iddiaya göre 15 Ocak´ta çitlerden atlayarak kaçtı. Bunun üzerine kurum yetkilileri durumu polise bildirdi. İhbar üzerine polis ekipleri, Bilecen´in bulunması için çalışma başlattı.

İpek Bilecen´in annesi L.U.´nun, babası E.B. ile boşandıktan sonra başka biriyle evlendiği belirtildi. Ayrıca E.B.´nin cezaevinde olduğu öğrenildi.

İpek Bilecen´i arama çalışmalarının sürdüğü bildirildi.